Aleix Espargaro torna in MotoGP come wildcard a Jerez 2025 con Honda

Aleix Espargaro, tester Honda, parteciperà come wildcard al quinto round della stagione 2025 della classe MotoGP, in programma a Jerez, in Spagna, dal 25 al 27 aprile. Davanti al pubblico di suoi connazionali, Espargaro tornerà in azione per la prima volta nella cornice di un GP dopo aver dato l'addio al suo ruolo di pilota a tempo pieno alla fine della scorsa stagione. La sua ultima gara si è svolta a Barcellona nel novembre scorso, in sella all'Aprilia. Questa settimana, Espargaro è sceso in pista a Valencia per due giorni di test privati in sella alla RC213V. A Jerez, dove tornerà a giocarsela con i big della classe regina, nel 2022 aveva raccolto un terzo posto.