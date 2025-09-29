Alessandri, Italia può diventare riferimento mondiale wellness

"L'Italia ha tutte le carte in regola per diventare il riferimento mondiale del benessere e della qualità della vita". A dirlo è il presidente di Technogym, Nerio Alessandri, nel corso del Global Summit del World Travel&Tourism Council (Wttc) all'Auditorium Parco della Musica, a Roma.

"Abbiamo lanciato il concetto di wellness dalla Romagna 40 anni fa - ha sottolineato - ma tutto il Paese, grazie al suo patrimonio unico di natura, cultura, enogastronomia, sport, design, moda e ospitalità può diventarne ora il primo produttore al mondo". Alessandri ha infatti ricordato come già dal 2003, attraverso la Wellness Foundation, abbia dato vita al progetto Wellness Valley: un'iniziativa che ha trasformato la Romagna nel primo distretto del benessere al mondo, coinvolgendo hotel, aziende, università, sistema sanitario, settore sportivo, mondo della cultura. Un ecosistema virtuoso che si propone come modello da estendere all'Italia intera, per creare il primo Paese Wellness al mondo.

Alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la proposta di Alessandri si inserisce in una visione che unisce turismo, sport, salute e sostenibilità, con l'obiettivo di rafforzare la competitività del brand Italia, attrarre ancora più turisti, investimenti e talenti.