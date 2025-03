Alessandro Nesta difende il Monza dopo la sconfitta contro il Torino

"A prescindere dal risultato, che è tutto, oggi faccio i complimenti alla squadra per l'atteggiamento, ma sicuramente ci manca qualcosa perché se no le partite non sarebbero tutte uguali": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, dopo la sconfitta contro il Torino.

"A inizio secondo tempo, quando capisci che l'inerzia della partita è dalla tua parte - spiega -, subire il secondo gol ti ammazza. A quel punto il calo è comprensibile. Non voglio dare alibi alla squadra, ma oggi ci troviamo un gruppo di giocatori che li abbiamo 'fritti': hanno giocato sempre a causa di tanti infortuni e avrebbero bisogno di rifiatare. Difenderò i miei giocatori fino alla fine se vanno in campo con l'atteggiamento che ho visto oggi".