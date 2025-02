Alex Marquez domina i test MotoGP in Malesia con la Ducati del team Gresini

Con il tempo di 1'56"493 Alex Marquez é stato il più veloce nella terza e conclusiva giornata dei test MotoGP in Malesia. Il pilota del team Gresini ha messo la sua Ducati clienti davanti a quella ufficiale di Francesco Bagnaia, attardato di appena 7 millesimi. A 224 millesimi Fabio Quartararo, terzo con la sua Yamaha. Quarto tempo per Franco Morbidelli, quinto per Marc Marquez, entrambi su Ducati.

Ora la classe regina si sposta a Bangkok per il lancio della stagione 2025, previsto domenica. Il 12 e 13 febbraio tornerà in pista per altri due giorni di test pre-Mondiale sul circuito di Buriram, in Thailandia.