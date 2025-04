Alexander Zverev fotografa punto contestato al Masters di Madrid: condotta antisportiva

Come accaduto la scorsa settimana a Stoccarda con Aryna Sabalenka, anche Alexander Zverev si è armato di smartphone per fotografare un punto contestato, dato buono dall'occhio di falco ma che dal segno sembrerebbe nettamente fuori. E' accaduto oggi, durante il match del Masters di Madrid tra il tedesco e lo spagnolo Davidovich-Fokina. Il tedesco ha avuto un lungo confronto con il giudice di sedia Lahyan dopo essersi lamentato a gran voce del malfunzionamento dell'occhio di falco.

Vistosi respinta la richiesta al giudice di sedia di scendere per controllare il punto contestato, Zverev ha preso il suo cellulare per fotografare il segno, prendendosi un warning per condotta antisportiva.