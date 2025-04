Alexander Zverev ritorna n.2 del mondo dopo la vittoria a Monaco di Baviera

Inizio di settimana da ricordare per Alexander Zverev a proposito di classifiche. Dopo la vittoria a Monaco di Baviera, il tennista tedesco non solo torna n.2 del mondo scavalcando seppur di poco (solo 5 punti) lo spagnolo Carlos Alcaraz nella graduatoria Atp, ma sorpassa il n.1 del mondo Jannik Sinner nella Race per Torino, la classifica che qualifica i migliori 8 tennisti alle Atp Finals in programma a novembre.

Il tedesco, campione a Monaco di Baviera, è ora n. 2 della classifica alle spalle di Alcaraz, mentre Sinner è terzo con i 2.000 punti degli Australian Open. Alle Atp Finals si qualificano i primi otto classificati della Race Atp, più due riserve. La Race è una classifica che tiene conto dei risultati ottenuti nel corso dell'anno solare dai singoli giocatori. I punti, quindi, sono quelli conquistati dal 1° gennaio a oggi e non nelle ultime 52 settimane come nel ranking Atp.