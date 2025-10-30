Aliassime ai quarti a Parigi, corsa su Musetti per le Atp Finals

Felix Auger-Aliassime avanza ai quarti al Masters di Parigi e si avvicina a Lorenzo Musetti nella corsa alle Atp Finals. Il canadese, n.9, ha battuto in rimonta il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 e al prossimo turno affronterà il monegasco rivelazione, Valentin Vacherot che, dopo il successo a Shanghai, ha eliminato Norrie. Musetti, uscito al secondo turno al 1000 di Parigi, ora ha solo 290 punti di vantaggio su Auger-Aliassime: il canadese può superarlo arrivando in finale al Masters.