Alice Volpi sostituisce Martina Favaretto ai Campionati Europei di Genova 2025

Martina Favaretto non è riuscita a recuperare da un problema all'adduttore e sarà dunque costretta a saltare i Campionati Europei di Genova 2025, in programma dal 14 al 19 giugno. Al suo posto per la gara individuale di fioretto femminile, prevista sabato nella giornata inaugurale della kermesse continentale, tirerà la campionessa del mondo Alice Volpi, che inizialmente era stata selezionata solo per la prova a squadre nella quale tirerà anche Martina Batini. Per il team event del 17 giugno, dunque, l'Italia delle fiorettiste si schiererà con il medesimo quartetto che sarà in pedana nell'individuale di sabato 14: Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi e Anna Cristino. Come riserva è stata preallertata Elena Tangherlini.

"Dispiace moltissimo per Martina Favaretto, che avrebbe meritato questo Europeo in casa dopo una stagione di Coppa del Mondo straordinaria - ha detto il Commissario tecnico del fioretto azzurro Simone Vanni -. Lo staff medico della Nazionale, guidato dal dottor Alessandro Pagliaccia, ha seguito con grande attenzione la situazione, giorno per giorno, ed è giusto che l'infortunio vada gestito al meglio e superato, anche in vista del Mondiale che ci attende tra un mese a Tbilisi. Marty tiferà per le sue compagne: Alice Volpi è una grande campionessa, come Martina Batini. Dunque sarà un'Italia ambiziosa e competitiva in tutte le gare, daremo il massimo anche per Martina Favaretto".

L'Europeo di Genova scatterà sabato 14 giugno con il fioretto femminile e la sciabola maschile: cerimonia d'apertura alle ore 17:45, seguita dalle fasi finali a partire dalle 18:15. Per l'Italia saranno dunque in pedana le fiorettiste Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini e Anna Cristino, e gli sciabolatori Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Dario Cavaliere.