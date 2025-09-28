Allegri 'contento test importante, grande primo tempo'

Acquista il giornale
di Redazione Sport
28 settembre 2025
"Sono contento, era un test importante. Partita molto difficile contro un Napoli che ha grandi qualità. Abbiamo fatto un grande primo tempo, nel secondo tempo purtroppo l'espulsione ed il rigore ci ha costretto a giocare… diciamo che ci siamo allenati bene per la fase difensiva. È la dimostrazione che quando difendi in un certo modo difficilmente prendi gol": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri dopo la vittoria sul Napoli a San Siro. "Leao è ancora in ritardo di condizione - spiega l'allenatore - ha giocato più minuti di quelli che era pronto fare. Godiamoci questa vittoria ma pensiamo già alla Juventus. Mancano ancora 64 punti per arrivare in Champions".

