Allegri 'contro il Lecce più attenzione, Jashari ko'

28 agosto 2025
"Con la Cremonese è stata una sconfitta inaspettata. Con più attenzione negli episodi dei gol loro, avremmo potuto portare a casa la vittoria. Il Lecce gioca un calcio veloce, è molto organizzata e giocare lì non è mai facile": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta di Lecce, seconda partita di campionato dopo il ko rimediato contro la Cremonese nel debutto a San Siro.

"Nei due errori che abbiamo fatto nei novanta minuti, abbiamo preso due gol. Dobbiamo abbassare - analizza il tecnico -, se non azzerare l'errore. Non so ancora chi giocherà". E poi annuncia il forfait di Jashari dopo quello di Leao: "Questa mattina si è fatto male in uno scontro con Gimenez e non ci sarà contro il Lecce".

