Allegri "il Milan non percepisce il pericolo"

"La differenza nelle partite la fa la cattiveria, su come attacchi e come difendi. Fortunatamente è la prima giornata e abbiamo tempo per lavorare": lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri a Dazn dopo il ko contro la Cremonese. "Non è questione di rosa, quando giochi nel campionato italiano trovi squadre spigolose come la Cremonese. Siamo caduti in due errori, serve avere la cattiveria quando abbiamo e non abbiamo la palla", ha aggiunto.

"La prima partita è sempre complicata, sono gare in cui non devi prendere gol. Non possiamo prendere due gol a partita. Non percepiamo il pericolo, l'attaccante in cinque contro tre non può saltare da solo", ha concluso l'allenatore.