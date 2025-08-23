Acquista il giornale
Allegri "il Milan non percepisce il pericolo"

"Serve più cattiveria, ma abbiamo tempo per lavorare"

di Redazione Sport
23 agosto 2025
"La differenza nelle partite la fa la cattiveria, su come attacchi e come difendi. Fortunatamente è la prima giornata e abbiamo tempo per lavorare": lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri a Dazn dopo il ko contro la Cremonese. "Non è questione di rosa, quando giochi nel campionato italiano trovi squadre spigolose come la Cremonese. Siamo caduti in due errori, serve avere la cattiveria quando abbiamo e non abbiamo la palla", ha aggiunto.

"La prima partita è sempre complicata, sono gare in cui non devi prendere gol. Non possiamo prendere due gol a partita. Non percepiamo il pericolo, l'attaccante in cinque contro tre non può saltare da solo", ha concluso l'allenatore.

