Allegri, Inter favorita, Juve su altro percorso

Era difficile prevedere questa classifica, ma l'Inter rimane la favorita per lo scudetto: sono stati costruiti per vincere, anche Zhang durante la cena di Natale ha detto di voler conquistare la seconda stella. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta il duello con i nerazzurri per la vetta della classifica. "Dobbiamo fare un passo alla volta senza perdere l'equilibrio e con i piedi per terra, il nostro è un percorso diverso ma sono contento della crescita dei miei ragazzi e siamo partiti consci dei nostri limiti - ha aggiunto l'allenatore bianconero - e adesso abbiamo quattro gare per chiudere l'andata: poi faremo le valutazioni, l'obiettivo è fare più punti possibili per restare tra i primi quattro posti per la qualificazione in Champions".