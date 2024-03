Allegri 'lasciato lo scudetto, ma la Juve ha bel futuro'

"Abbiamo lottato ma in questo mese abbiamo lasciato lo scudetto, in ogni caso questa Juve ha un futuro importante: ci sono tanti giovani che hanno solo bisogno di crescere". Lo dice il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri. "Tra tre o quattro anni questi ragazzi saranno cresciuti, lo possono fare soltanto giocando gare importanti - spiega Allegri - perché anche Vlahovic e Cambiaso sono due classe 2000, poi ci sono Iling, Miretti, Yildiz e Fagioli, con quest'ultimo che non abbiamo avuto".