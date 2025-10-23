Allegri, 'Milan-Como? si decida presto, meglio in Italia'

"Posso dire una cosa, ma conta relativamente poco. L'importante è che sia presa una decisione il più presto possibile. Se giocheremo in Italia meglio, se dovremo andare a Perth ci organizzeremo. Una partita importante": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Pisa parlando della possibilità di giocare Milan-Como a Perth in Australia. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, ieri in Spagna la Liga ha deciso di rinunciare a far disputare a Miami Villareal-Barcellona.