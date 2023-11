Allegri, 'Scudetto? Serve realismo, nessuno si tira indietro'

"Nessuno vuole ricacciare indietro la parola scudetto, il calcio è fatto di momenti ma dobbiamo essere realisti: stiamo lavorando bene, dobbiamo migliorare quotidianamente perché la Juve abbia un futuro": così il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, sulla possibilità di passare in testa alla classifica battendo il Verona. "Dobbiamo consolidare il futuro crescendo tutti a livello fisico e mentale - spiega l'allenatore - e domani giocheremo in casa con l'aiuto del pubblico: il nostro obiettivo, però, rimane entrare tra le prime quattro per fare la Champions".