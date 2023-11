Allegri, "Soddisfatto della prestazione e della vittoria" (Juventus)

Dopo cinque anni, la Juventus ha battuto di nuovo la Fiorentina all'Artemio Franchi di Firenze, confermandosi come la seconda forza del campionato, a soli due punti dall'Inter. La squadra bianconera ha lasciato ai viola di fare la partita, sfruttando gli errori della fase difensiva gigliata e ripartendo in contropiede. La vittoria per 1-0 porta la firma del giovane Miretti, al suo primo gol in Serie A: "Sono contento perché l'ho ricercato per molto tempo e finalmente è arrivato. Ma la cosa più importante è aver portato i tre punti a casa" - ha detto il giocatore della Juventus -. Massimiliano Allegri, che aveva previsto il gol di Minetti, è soddisfatto della vittoria della sua Juventus a Firenze: "I tre punti, poi la prestazione dei ragazzi che l'hanno cercata, voluto, contro una Fiorentina contro cui è sempre difficile giocare. Abbiamo sofferto più il primo tempo, ma abbiamo avuto due o tre situazioni a campo aperto. Lo Scudetto? Bisogna sempre guardare avanti, ma non deve essere frainteso sullo Scudetto. Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate di noi, noi abbiamo tanti giovani, c'è un buono spirito. Le partite si vincono attraverso la sofferenza, attraverso una buona fase difensiva". Poi, sulla gara del Franchi: "La Fiorentina ti porta a fare un lavoro del genere. Nel secondo tempo potevamo gestire meglio la palla, loro ti invogliano poi a chiudere l'azione. Abbiamo rischiato con loro, poi Rugani ha fatto un intervento straordinario".