Almanacco Panini 2024, 64 pagine in più di Calcio

È tornata l'ottantatreesima edizione dell'Almanacco illustrato del calcio, edito da Panini: un grande libro che racconta tutte le emozioni della stagione calcistica, con centinaia di pagine ricche di statistiche, tabellini aggiornati e tutte le informazioni per gli appassionati. Quest'anno c'è una gradita sorpresa: 64 pagine in più rispetto all'edizione precedente, con un occhio di riguardo ai prossimi avvenimenti come l'Europeo, detenuto dall'Italia. Non mancheranno, come sempre, le competizioni europee ed internazionali, con un focus sul Mondiale in Qatar vinto dall'Argentina di Lionel Messi. Inoltre, dopo il debutto della scorsa edizione, ci sarà una sezione speciale dedicata al Fantacalcio - in collaborazione con Fantacalcio.it - per scoprire i top e i flop e le classifiche di rendimento dei migliori giocatori del massimo campionato italiano suddivisi per ruolo, per gestire al meglio la propria "fantasquadra".