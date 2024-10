Alonso fa 400 gp, casco speciale e solito obiettivo 'vincere'

Non c'è nessuno come lui in Formula 1, almeno come presenze, ma in vista della gara n.400 in carriera nel top del motorismo mondiale, che celebrerà in Messico con un casco speciale, Fernando Alonso continua a scendere in pista con un obiettivo preciso: "Vincere una gran premio e il campionato restano la mia priorità". Rispondendo a domande dei fan sul sito del suo team, l'Aston Martin, in vista dello storico traguardo, il 43enne iberico ha in po' raccontato delle sue stagioni in Formula 1, la prima completa fu nel 2001, con le tappe principali che saranno immortalate in quel caso speciale, solo una delle tante sorprese che la scuderia ha in serbo per lui. L'asturiano abbandonerà per una volta i colori che lo hanno sempre accompagnato, calzando un modello in cui predominano dettagli neri e dorati. Due fasce dorate incorniciano una gallery dei suoi giorni migliori in Formula 1, dai alle immagini dei suoi due titoli mondiali, nel 2005 e 2006, a quelle del suo primo e ultimo podio. Il Gp n.400 non sarà un traguardo ma una nuova ripartenza, perchè Alonso nel suo futuro vede sempre e solo la competizione. "Voglio continuare a correre e a vincere, al volante della Aston Martin. Dopo la Formula 1, magari provare a partecipare ad un'altra Dakar. Questo sarà un altro dei miei obiettivi in ;;futuro dopo la F1, oltre a continuare a godermi la vita..."