Alvaro Morata: dal Milan al Galatasaray, una nuova avventura in Turchia

Un doppio trasferimento, l'addio all'Atletico in estate, poi a gennaio quello al Milan per volare in Turchia. Alvaro Morata racconta la sua avventura in un nuovo campionato e dice di aver trovato la cornice ideale per continuare la sua carriera. "Sono andato al Milan per il signor Fonseca, che ha dimostrato di amarmi molto - dice lo spagnolo in una lunga intervista al quotidiano Marca -, ma dopo pochi mesi, un progetto che sembra una cosa diventa un'altra per il calcio stesso. Alla fine non ero così a mio agio perché ero andato lì per stare con Fonseca".

Dal rossonero al giallorosso del Galatasaray dove Morata, che ha ritrovato anche la serenità familiare, spiega di aver sentito subito un grande feeling. " Vogliamo la quinta stella sulla maglia, il che significherebbe che il Galatasaray vincerà il campionato turco, numero 25 - dice, soddisfatto anche dell'accoglienza calorosa al suo arrivo a Istanbul, dispiaciuto di non aver potuto giocare per un piccolo infortunio il derby contro il Fenerbahçe di Mourinho -. Sono molto felice. Sto vivendo un'esperienza che a priori potrebbe essere diversa, ma ho trovato un Paese meraviglioso, una società incredibile e delle persone estremamente piacevoli. Amo la vita che ho qui e sono molto felice di essere venuto".

Quanto ai due trasferimenti tra il mercato estivo e quello invernale, Morata sottolinea che sono le "circostanze del calcio. Alla fine ognuno deve pensare alle proprie cose. È facile dare un parere, ma se tutto va bene la prossima stagione giocherò la Champions League e per me è una cosa importante. Volevo continuare a competere ai massimi livelli europei, cosa che non è facile. Quello che voglio è essere felice, godermi gli ultimi anni della mia carriera ed essere al meglio in campo. Ho trovato un posto dove mi trattano in modo speciale, con tanto affetto, tanto amore. E voglio stare con la mia famiglia tutta la vita".