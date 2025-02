Amanda Anisimova trionfa a Doha: primo titolo WTA 1000 in carriera

L'americana Amanda Anisimova (n.41 del mondo) ha vinto a Doha il primo torneo Wta 1000 in carriera. La 23enne destrorsa del New Jersey ha battuto 6-4, 6-3 la lettone Jelena Ostapenko (n.37), uscita sconfitta per la terza volta dalla finale di un Masters 1000.

In Qatar Anisimova ha vinto il terzo titolo, dopo quelli di Bogotà nel 2019 e Melbourne nel 2022. "Non posso crederci" ha gioito la vincitrice nell'intervista post partita. "Questa settimana è stata fantastica", ha aggiunto Anisimova, che ha battuto a Doha la numero 10 del mondo e recente semifinalista dell'Australian Open Paula Badosa, prima di mettere fine alla serie di otto vittorie consecutive della russa Ekaterina Alexandrova (n.26) in semifinale.