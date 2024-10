Ambra Sabatini e 'Rigi' con Abodi a Giornata giovani e memoria

Il 31 ottobre torna l'appuntamento con la Giornata nazionale giovani e memoria dedicata, quest'anno, ai 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, figura simbolica dell'innovazione tecnologica. Promossa dal ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, organizzata dalla struttura di missione anniversari nazionali, in collaborazione con l'Agenzia italiana per la gioventù, si terrà nella sede Rai di via Asiago e in diretta su RaiPlay e avrà tra gli ospiti Elettra Marconi, il cardinale Gianfranco Ravasi, i campioni paralimpici Ambra Sabatini e Rigivan Ganeshamoorthy. La giornata si pone come obiettivo di "promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni". Partendo proprio dal padre della radio, il focus della mattinata sarà un excursus dalle origini del primo strumento di trasmissione a onde elettromagnetiche che compie il secolo di vita proprio quest'anno, per arrivare all'intelligenza artificiale, passando attraverso l'evoluzione della comunicazione moderna. In platea saranno presenti studentesse e studenti delle scuole superiori e una rappresentanza di ragazze e ragazzi del Servizio Civile Universale. L'evento, in programma dalle 10 alle 13:30, sarà condotto da Marco Carrara, e avrà come altri ospiti il direttore Accordi istituzionali Rai Roberto Ferrara, la presidente della Fondazione Marconi Giulia Fortunato, la compagnia creativa Urban Theory e la scrittrice Maria Beatrice Alonzi.