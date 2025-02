Ambra Sabatini: Il Docufilm che Ispira i Giovani alle Paralimpiadi di Parigi 2024

"La mia è la storia di una ragazza come tante che non ha fatto altro che seguire i propri sogni. La determinazione e la passione, uniti alla disciplina e all'allenamento, hanno segnato il mio percorso e spero che questo possa stimolare tanti giovani a stringere i denti per raggiungere gli obiettivi". Così Ambra Sabatini, portabandiera italiana alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, alla presentazione del docufilm "Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo". Il docufilm, prodotto da Giffoni Innovation Hub e Blackbox Multimedia in collaborazione con Autostrade per l'Italia, racconta proprio la storia della giovane atleta, detentrice del record mondiale nei 100 metri, vittima di un incidente stradale nel 2019. "Essere protagonista di questo docufilm - prosegue Ambra Sabatini - è un grande onore. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, che non è solo un film ma è la mia vita. Spero possa essere anche un messaggio di fiducia". Presente, oltre al ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e al registra del docufilm Mattia Ramberti, anche Roberto Tomasi, amministratore delegato del gruppo autostrade per l'Italia, che ha sottolineato come "la sua energia e il suo coraggio sono un grande esempio per tutti".