America's Cup 2024: Napoli ospiterà la 38ª edizione nel suo splendido Golfo

"Si tratta del più grande evento sportivo mai ospitato da Napoli, un appuntamento di portata globale che vedrà il nostro meraviglioso Golfo diventare teatro di sfide spettacolari tra i migliori team velici del mondo. Un'occasione per mostrare al mondo non solo la bellezza del nostro paesaggio, ma anche la capacità della città di affrontare con competenza le grandi sfide del presente". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito al fatto che l'America's Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia e sarà Napoli ad ospitare la 38esima edizione.