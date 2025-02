Ancelotti risponde a Guardiola: "Real Madrid non ha il 99% di possibilità contro il Manchester City"

Il Real Madrid non ha "il 99% di possibilità" di qualificarsi contro il Manchester City. Così Carlo Ancelotti ha risposto a Pep Guardiola, alla vigilia del ritorno degli playoff di Champions. Il tecnico catalano aveva sostenuto che la sua squadra domani ha "solo l'1% di possibilità di qualificarsi" agli ottavi di finale. "L'1% di possibilità? Nemmeno lui la pensa così. Glielo chiederò prima della partita. Pensa sicuramente di avere più possibilità di così. Non pensiamo di avere il 99% di possibilità di vincere neanche noi - ha replicato Ancelotti -. Abbiamo solo un piccolo vantaggio di cui dobbiamo approfittare, ripetendo la nostra prestazione dell'andata (vittoria per 3-2)", ha detto Ancelotti in conferenza stampa.

Il Real Madrid potrà contare sul rientro dall'infortunio del tedesco Antonio Rudiger al centro della difesa. "Non ho dubbi. Quelli che avevo sono stati dissipati. Rudiger può giocare come titolare, Tchouaméni può giocare come centrocampista difensivo, Asencio come difensore centrale. Valverde, dobbiamo vedere come si sente. Si è allenato normalmente ma, dopo l'Osasuna, ha avuto qualche piccolo dolore. Raul (Asencio) può anche giocare come terzino", ha riassunto Ancelotti, mentre il Real è ancora senza Dani Carvajal ed Eder Militao in difesa, e il terzino Lucas Vazquez, non ancora al 100%.