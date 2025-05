Andrea Abodi: Nuova copertura del Centrale al Foro Italico per eventi interdisciplinari

Sulle infrastrutture c'è un impegno molto forte che riguarda le infrastrutture complesse come il Centrale, che mi auguro sarà sempre più interdisciplinare per ospitare tanti eventi. La copertura va proprio in quel senso, nel rispetto della dimensione architettonica che il Foro Italico esprime. Noi lavoriamo per migliorare, mi sembra che i segnali siano confortanti". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine della presentazione della seconda edizione del progetto "Sport e Innovazione Made in Italy" alla Farnesina, parla della nuova copertura del Centrale al Foro Italico.

Poi, sui risultati degli azzurri agli Internazionali d'Italia, ammette come "risultati come quello di Sinner fanno immaginare la facilità, che a questo livello non c'è mai. Ogni partita è una storia nuova, in bocca al lupo ai nostri e sono fiducioso del fatto che si sapranno fare onore".

"Godiamoci ciò che è stato conquistato sapendo che, per un'eventuale finale tutta italiana, c'è ancora strada da fare", conclude Abodi.