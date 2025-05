Andrea Abodi presenta 'Sport e Innovazione Made in Italy': un futuro di eccellenze sportive

Abbiamo una visione complessiva, strumenti che nessuno ha al mondo. Lo scenario è emozionante e stimolante, non c'è spazio per dispersione di energie o interesse personale e siamo convinti che con questo modello il sistema sportivo sarà uno straordinario alleato. Non abbiamo una visione di momento, ma di lungo periodo.

Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, durante la presentazione della seconda edizione del progetto 'Sport e Innovazione Made in Italy'.

"Ieri ho avuto l'onore e il piacere di vedere insieme il Giro d'Italia, la Vespucci - che è la nava più bella del mondo - e di dare l'annuncio dell'America's Cup a Napoli, conquistata ottenendo la fiducia degli organizzatori e del team New Zealand. Le aziende di settore beneficiano del moltiplicatore di opportunità rappresentato dalle discipline sportive, abbiamo l'orgoglio di rappresentare la nazione perché sappiamo produrre eccellenze", prosegue Abodi che poi ricorda, tra gli appuntamenti già fissati che vedranno l'Italia protagonista "Milano-Cortina, proseguendo con l'America's Cup, i Giochi del Mediterraneo a Taranto che vanno al di là delle dimensione competitiva dello sport; l'auspicio è che la diplomazia riesca a produrre gli effetti sperati per far sì che siano presenti tutte le nazioni del mediterrano. Poi nel 2028 ci saranno le Olimpiadi giovanili che ci permetteranno di promuovere la cultura sportiva nelle scuole", conclude.