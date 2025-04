Andrea Abodi ricorda Papa Francesco: una guida per i giovani e lo sport

"A Dio, Papa Francesco. Una guida, un riferimento, vicino alla gente, generoso di insegnamenti che custodiremo nei nostri cuori e porteremo nelle nostre esperienze quotidiane". E' quanto ha scritto su X il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ricordando Papa Francesco. "La sua forza, la sua misericordia, la sua determinazione, dimostrate fino all'ultimo giorno, sono per tutti noi monito e indirizzo".

"Francesco, vicino ai giovani e agli ultimi - aggiunge Abodi - ha sempre considerato lo sport una metafora di vita e un bene prezioso. In un incontro in Sala Nervi, lo scorso anno, mi disse con tono fermo, quasi ammonendomi: 'Lei deve far fare più sport ai giovani, lo sport allontana dalla droga e cura il disagio'. Oggi ha chiuso la sua corsa terrena e ora sta a noi raccogliere il testimone, nello spirito del Giubileo che Papa Francesco ha voluto dedicare alla Speranza, che si alimenta con la fiducia, l'ascolto, l'operosità, la collaborazione e il rispetto".