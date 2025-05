Andrea Montermini torna al volante della Ferrari alla Spa 500: emozioni e sfide

"Il tempo di pensare è poco, ma tornare al volante di una Ferrari è stato come sentirsi a casa!". Queste le prime parole di un raggiante Andrea Montermini al rientro in pista dopo oltre un anno e mezzo, impegnato in Belgio alla Spa 500, secondo round dell'International GT Open 2025, con la 488 GT3 Evo del Cavallino gestita dal team Mertel Motorsport.

Il rientro, fra l'altro su uno dei tracciati più veloci e complessi al mondo, è stato reso ancor più impegnativo da un imprevisto meccanico che ieri (venerdì) gli ha impedito di disputare la prima sessione di prove libere e di collezionare nella seconda appena 3 giri lanciati. L'inizio in salita non ha tuttavia scalfito la determinazione del pilota già Formula 1, Indycar e Le Mans e recordman del GT Open con 20 vittorie, 2 titoli di campione assoluto e 3 in totale.

Nelle qualifiche di oggi pomeriggio (sabato), Montermini, impegnato nel secondo turno, ha lottato come un leone, ma nei due giri migliori ha trovato traffico e dovuto alzare il piede. Alla fine, senza commettere errori, il pilota modenese ha fatto segnare la velocità massima più elevata in assoluto (272,7 km/h) e ha comunque qualificato la Ferrari della squadra tedesca in quindicesima posizione.

Il risultato è frutto anche di quanto di buono fatto in pista dal suo compagno di equipaggio Luca Ludwig, che ha disputato il turno mattutino. La nuova coppia di piloti che si alterna al volante della Ferrari 488 GT3 Evo di Mertel Motorsport attende ora la 500 Chilometri in programma domani (domenica) a partire dalle 11.25 (diretta ACI Sport TV; Sky 228), quando fra le 30 vetture attese sulla griglia di partenza di Spa si posizionerà in pole position la McLaren 720S GT3 Evo dei britannici Dean Macdonald e James Kell.