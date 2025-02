Andrey Rublev trionfa al torneo Atp 500 di Doha, battuto Jack Draper

E' stato il russo Andrey Rublev a conquistare la vittoria nel torneo Atp 500 di Doha, in Qatar, quello che doveva vedere il ritorno in campo di Jannik Sinner, fermato poi in seguito all'accordo con la Wada sul caso Clostebol, e che ha visto le eliminazioni anticipate di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini, che aveva sconfitto il serbo. Vincitore del torneo nel 2020, Rublev si è ripetuto battendo 7-5, 5-7, 6-1 il britannico Jack Draper, per la quarta volta su quattro confronti diretti.

Per il russo, è il 17/o titolo Atp, il primo dal successo al Masters 1000 di Madrid dello scorso maggio, ed è la prima volta che bissa un successo nello stesso torneo. "E' straordinario - ha detto Rublev - Sono molto felice. Penso che eravamo entrambi molto stanchi dopo le semifinali finite al terzo set. E' stata dura ma penso che abbiamo giocato un buon tennis".