ANSA/ Euro 24: Southgate e Stojkovic "tifosi, sia una festa"

"Mi aspettano che tutti i tifosi si divertano, questo è calcio". Serbia-Inghilterra, domani a Gelsenkirchen, è classificata dalle autorità tedesche come la partita a più alto rischio della prima fase di Euro 2024. Pericoloso l'incrocio tra i tifosi inglesi e le migliaia di ultrà serbi in arrivo da Belgrado. Così sia il ct dei Tre Leoni, Southgate, sia il suo rivale, Dragan Stojkovic, si lanciano in appelli alla calma, alla vigilia. "Ho avuto la fortuna di viaggiare per assistere a molte partite di calcio: sono grandi feste, un'opportunità di incontrare persone provenienti da diverse parti del mondo. Tutta l'Europa si riunisce, e ciascuno può sostenere la propria squadra", le parole del ct inglese. Più 'sereno' Stojkovic: "Sono sicuro che domani sarà un'opportunità per tutti di godersi la partita, sia per i tifosi inglesi sia per quelli serbi - ha detto il ct della Serbia - Il calcio è qualcosa di speciale per le persone e sono sicuro che i tifosi di entrambe le squadre saranno molto felici di essere allo stadio domani" Le pressioni che Southgate si sente di affrontare sono altre: destinato a lasciare l'incarico dopo otto anni se non arriverà il successo, dopo la finale persa con l'Italia tre anni fa a Wembley e il buon Mondiale, l'ex difensore parla del peso di essere favoriti. "Sono molto emozionato: guidare il proprio Paese in un torneo importante è un onore straordinario, un grande privilegio - le sue parole - Avete visto la Germania giocare come ha fatto ieri sera, la Spagna oggi. Ci sono molte buone squadre in questo torneo. Dobbiamo essere eccezionali per avanzare nel girone e avere l'opportunità di andare oltre". Harry Kane teme la Serbia: "E' una partita molto dura - le parole del centravanti del Bayern Monaco - e con loro tutto può succedere". Il peso dell'Inghilterra grava anche sulla spalle di Bellingham, una delle stelle più attese. "Dal mio punto di vista, è un giocatore giovane e uno dei tanti molto importanti nella squadra del Real Madrid - taglia corto Southgate -. In questa squadra, quel carico è distribuito. Ha una mentalità fantastica e la capacità di adattarsi. È fantastico avere i giocatori di talento che abbiamo, ma spetta a tutti farlo fare la loro parte". Ma per Stojkovic fermare il talento del Real é la chiave per far sì che la sua squadra possa sorprendere l'Inghilterra nell'esordio di domani a Euro 2024. "Penso che Bellingham sarà un futuro pallone d'oro - le parole di Stoikovic - È impressionante quello che mostra con la maglia del Real Madrid: è molto giovane, ma così potente. Non possiamo concedergli troppo spazio o tempo libero per penetrare nello spazio davanti a lui. E' sicuramente un giocatore molto importante per l'Inghilterra. Un bene per l'Inghilterra e un male per noi, ma faremo del nostro meglio per controllare questo tipo di situazioni".