ANSA/Sinner si regala approdo in finale Cincinnati, Atmane ko

Per il suo 24mo compleanno Jannik Sinner si regala l'approdo in finale al torneo di Cincinnati. L'italiano spazza via anche Terence Atmane, in due set, e conquista la sua quarta finale "1000" negli ultimi quattro tornei Masters giocati. Un ruolino di marcia impressionante da parte del numero 1 Atp che, tra l'altro, non ha perso neanche un set nel torneo in Ohio. Ora il campione di Sesto Pusteria ha su sul cammino verso la vittoria finale uno tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Ma non è stata una vittoria semplice. La partita con il mancino francese è stata ricca di inside. Molto in gioco per Sinner, che deve difendere il titolo conquistato nel 2024 ed i punti per la classifica Atp; nulla da perdere per il 23enne transalpino che in Ohio aveva già eliminato, uno dopo l'altro, Yoshihito Nishioka (n. 130), Flavio Cobolli (n. 22), la stella nascente Joao Fonseca (n. 52) e poi due Top 10 come Taylor Fritz (n. 4) e Holger Rune (n. 9). Atmane ha il numero 136 del ranking mondiale ma da lunedì sarà 70mo in classifica; e anche contro Sinner ha provato a ripetere l'impresa grazie ad un gioco intelligente e imprevedibile. Sinner però non si è lasciato sorprendere ed ha macinato gioco e punti fino alla resa del transalpino. Tra i due anche un simpatico siparietto, prima dell'inizio della partita: sotto il tunnel che porta al campo, Atmane ha regalato una figurina pokemon al numero 1 al mondo per il suo compleanno con l'italiano che lo ha ringraziato ed abbracciato. In campo, però, nessuno sconto.

"E' stata una sfida durissima perché quando affronti un avversario sconosciuto è difficile. E trovarlo negli ultimi turni del torneo è ancora più difficile", ha detto Sinner. "Ha un enorme potenziale, gli auguro il meglio - ha spiegato - Ha battuto giocatori fortissimi ed era alla prima semifnale. Dovevo stare molto attento". "Dal mio punto di vista sono contento di essere tornato in finale - ha aggiunto Sinner - Ci sono due tipi di giorni di riposo: quelli in cui si recupera e quelli in cui ci si prepara per qualcosa. L'obiettivo qui è anche l'Open Usa così il giorno di riposo di ieri l'ho usato per fare palestra. Domani invece sarà di maggiore relax. Domani sarà una partita molto diversa. Vedremo", ha concluso l'altoatesino.

Con questa vittoria l'altoatesino ha un record di 10 vittorie consecutive all'attivo in Ohio. Nel corso del torneo ha sconfitto Daniel Elahi Galan (n. 144), Gabriel Diallo (n. 35, e 30 del seeding), Adrian Mannarino (n. 89) e Felix Auger-Aliassime (n. 28, e 23 del seeding) senza perdere alcun set. Grazie all'ultimo successo ha migliorato ulteriormente il suo bilancio nel 2025: 30 vittorie e 3 sconfitte.

Quello di Cincinnati, è il primo torneo dell'azzurro dopo la vittoria di Wimbledon, il che lo porta ad avere anche una striscia in corso di 11 vittorie consecutive su tutte le superfici. Considerando solo il cemento, invece, l'azzurro non perde dalla finale dell'Atp 500 di Pechino: è il quinto tennista dopo Federer, Djokovic, Nadal e Murray ad aver vinto almeno 25 match consecutivi sul duro. Nei tornei Masters ha un record di 20 vittorie su 21 partite giocate, avendo perso soltanto la finale degli Internazionali d'Italia lo scorso maggio contro Alcaraz.