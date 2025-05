Antonio Conte affronta il Lecce: Napoli sfida gli infortuni con tattica e determinazione

Nell'emergenza abbiamo sempre cercato la formula giusta. Con il Monza siamo partiti in un modo e abbiamo finito con un altro modo. Tutto dipende dal risultato, anche se non lo trovo giusto. Cerchiamo di schierare i giocatori migliori e vediamo di continuare a fare quello che abbiamo fatto in questo periodo.

Anche domani nella sfida con il Lecce Antonio Conte dovrà fare i conti con gli infortuni che terranno fuori alcuni giocatori della rosa, ma l'allenatore del Napoli non cerca alibi.

"Non abbiamo mai cambiato tantissimo ma abbiamo sempre trovato accorgimenti tattici - dice - Il livello tattico, la voglia di giocare sono gli stessi. Se non ci fosse lavoro o studio, senza applicazione, non ci sarebbero risultati".