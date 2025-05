Antonio Conte: "Concentrazione massima per la sfida contro il Lecce"

"Dobbiamo restare calmi e umili fino in fondo. Ho vinto e perso scudetti all'ultima giornata di campionato. Ci sarà solo una squadra che vincerà. Ci troviamo a tre punti di vantaggio, due domeniche fa eravamo sotto l'Inter". Antonio Conte predica calma e vuole la massima concentrazione della squadra per affrontare il Lecce.

"Abbiamo sempre avuto - dice - un grande senso di responsabilità, dal primo giorno. L'obiettivo iniziale è stato raggiunto con quattro giornate di anticipo. Siamo in Champions, un obiettivo che conta per tutti i club a livello economico. L'altro obiettivo era quello di dare fastidio, ed anche questo è stato centrato. Ora bisogna capire se questo fastidio è veramente importante o solo un fastidio che ha tenuto in bilico il campionato".

"Quello che hanno fatto questi ragazzi - conclude - è un qualcosa per cui dobbiamo dar loro meriti. Siamo in ballo e vogliamo ballare, senza voli pindarici badiamo alla sostanza".