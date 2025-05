Antonio Conte: "La storia la scrive chi vince, il Napoli punta allo scudetto"

"Chi vince scrive la storia gli altri la vanno a leggere. Nessuno si ricorderà di noi se arriviamo secondi, la storia va scritta vincendo". Così Antonio Conte, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria del suo Napoli a Lecce.

"Oggi è stata una vittoria importante ma non la più importante - aggiunge - Temevo questa partita, venivano da un pari con l'Atalanta. Poi c'è stata questa disgrazia che ha colpito una persona che io conoscevo, sono vicino al Lecce e ai leccesi. Noi abbiamo fatto la nostra gara, dovevamo mandare un segnale positivo e lo abbiamo fatto. Nel primo tempo abbiamo giocato bene poi siamo stati meno propositivi".

A tre giornate dal termine il suo Napoli è saldamente al comando: "E' una tappa importante questa. Siamo arrivati gestendo un'emergenza - le parole di Conte - Sembra tutto normale, oggi ha giocato Olivera centrale per la prima volta. La squadra ha risposto con tutti i suoi effettivi, tutti vogliono fare qualcosa di straordinario. Oltre all'unità d'intenti ci devono essere dei valori, siamo cresciuti tantissimo dalla partita con il Modena. Partita stressante? Sono partite che ti sfiniscono, comprendi l'importanza. Pareggiare o vincere oggi ci cambiava la vita, ecco perché sono rientrato prima, dovevo scaricarmi".

"Oggi si è fatto male Lobotka - ha proseguito il tecnico - mi auguro che possa recuperare perché stiamo continuando a perdere dei pezzi, però non molliamo. E questa è la dote principale di questa squadra. Stiamo sul pezzo e vogliamo continuare fino alla fine. Ho perso e vinto degli scudetti all'ultima giornata, ho l'esperienza giusta per far capire ai ragazzi l'importanza. La storia la scrive chi vince, non si ricorderà nessuno se arriviamo secondi".