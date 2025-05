Antonio Conte: "Napoli gioca per un obiettivo storico contro il Parma"

"Oggi viviamo le sensazioni di chi sa che stiamo giocando per un obiettivo che sicuramente è differente a Napoli rispetto ai grandi club, per i quali uno scudetto in più o in meno non cambia tanto la vita. Per una piazza come Napoli è storico." Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte alla vigilia del penultimo match in campionato contro il Parma.

"Due anni fa - ha detto Conte - io e i giocatori abbiamo visto cosa significa vincere uno scudetto a Napoli. E' un evento importante e se hai la bravura e la fortuna di esserci rimani nella storia di questa bellissima città. Abbiamo creato l'entusiasmo di avere sempre tutto sold out al Maradona, la torta chiesta a inizio stagione l'abbiamo preparata arrivando alla prossima Champions e lottando in testa, è una bella torta, ora dobbiamo metterci la ciliegina, che è piccolina che però rappresenterebbe la storia, l'essere ricordati per sempre a Napoli. Ai ragazzi dico che dobbiamo avere l'ambizione di essere ricordati, imprimendo i nostri nomi e cognomi sulla vittoria".