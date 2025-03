Antonio Conte: "Napoli, mai staccare il cervello durante il processo di crescita"

"Non dobbiamo mai staccare il cervello, come abbiamo fatto al 95' con quel contropiede 6 contro 2 in cui abbiamo rischiato la sconfitta. Questo non deve mai accadere in questo processo di crescita". Lo ha detto Antonio Conte dopo lo 0-0 del Napoli a Venezia.

"La prestazione odierna è comunque positiva contro una formazione che ha fermato sul pareggio anche Atalanta e Lazio nelle ultime gare - ha aggiunto -. Cercheremo di dare fastidio fino alla fine, lotteremo con il coltello tra i denti. La cosa positiva è che dopo otto partite finalmente non abbiamo preso gol".