Antonio Conte: "Napoli pronto per la sfida decisiva contro il Genoa"

"Ora dobbiamo continuare a lavorare, mancano tre partite e il campionato va finito in base a quanto dissi quando arrivai a giugno 'amma faticà'." Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla vigilia del match di domani sera contro il Genoa al Maradona.

Conte ha commentato lo sprint a due con l'Inter che domani gioca alle 18: "La pressione - ha detto - ci sarà a prescindere dal loro risultato ma noi dobbiamo saperla indirizzare in maniera positiva per renderla un aiuto a stare concentrati, per avere voglia e dedizione. Le ultime due partite del campionato le giocheremo poi in contemporanea e sarà molto meglio, anche se alla fine dobbiamo pensare a noi, e ad essere concentrati.

Domani affrontiamo un Genoa che ha messo in difficoltà tanti avversari, ho visto il loro match contro il Milan in cui hanno giocato bene nonostante il ko e anche domani verranno a giocarsi la partita qui cercando di fare bella figura, come è giusto che sia. Per noi è una gara difficile perché ci giochiamo la vita a livello sportivo, ci sarà il sold out e l'ambiente carico e caldo ma non ho mai visto nessuno deporre le armi tantomeno contro il Napoli ora".