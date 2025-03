Antonio Conte: "Napoli pronto per la sfida contro il Venezia"

"Noi pensiamo a noi stessi in questo finale di stagione, in quello che abbiamo costruito guardando noi, mettendoci i paraocchi sul nostro percorso senza farci condizionare da quello che accade intorno. Dobbiamo proseguire su questa strada, sin da domani nel match difficile a Venezia". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte alla vigilia della partita che si gioca domani nello stesso giorno di Atalanta-Inter.

"Tutte le partite in Serie A - ha aggiunto - hanno insidie. Basta guardare Inter-Monza per far capire che niente è di scontato. Noi affrontiamo un Venezia in salute, che vuole giocarsi le sue carte per cercare la salvezza e mi aspetto una grande gara del Napoli. Nell'ultimo terzo del campionato tutte le partite sono difficili da giocare, si vedono gli obiettivi per ogni club, si sente la pressione, lo stress più alto. Non cambia niente giocare contro una squadra che ha l'obiettivo scudetto e chi lotta per salvarsi, dipende da come noi affrontiamo il match. Ricordo che per me le partite si possono anche perdere, ma solo se gli avversari sono stati più bravi di noi. Non dobbiamo mai essere sconfitti sulla voglia di vincere la partita".