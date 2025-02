Antonio Conte: "Napoli straordinario, ma occasione persa contro l'Udinese"

"Noi stiamo facendo qualcosa di veramente straordinario e non dobbiamo confondere con la realtà per l'ambiente, per i tifosi. I ragazzi stanno dando tutto. Sono usciti dal campo stremati perché volevano la vittoria ma, ve lo dico con il cuore in mano, stiamo facendo qualcosa di straordinario". Antonio Conte è sereno nonostante la mancata vittoria che avrebbe dato alla sua squadra un vantaggio sull'Inter di sei lunghezze, in attesa della sfida di domani tra i nerazzurri e la Fiorentina.

"La difficoltà della partita - dice il tecnico ai microfoni di Dazn - è consistita nel non concretizzare occasioni importanti e dopo il gol di far rientrare subito in partita l'Udinese. Per il resto ci sta che al 70' abbia fatto le sostituzioni per dare un po' di energia nuova e aumentare alcune situazioni offensive. Abbiamo la possibilità di fare cinque sostituzioni e l'ho fatte, non è che devo sempre aspettare i minuti finali. E' un peccato perché meritavamo di più".

"Nel primo tempo - aggiunge Conte - tempo abbiamo creato tanto. E' stata una partita in cui il pallino del gioco lo abbiamo avuto noi e abbiamo tirato molto di più in porta. Ci sta il pareggio con l'Udinese, una squadra molto difficile da affrontare, che possiede ottimi giocatori di cui sentiremo parlare in futuro in qualche squadra importante. Noi abbiamo pressato molto alto e quando fai così sulle palle lunghe loro con Lucca riescono a essere dominanti. Noi comunque siamo stati bravi a evitare ulteriori ripartenze".

"Noi - conclude il tecnico del Napoli - dobbiamo guardare a noi stessi. Oggi è stata un'occasione persa per fare punti per arrivare in Europa. Ma ci sta di pareggiare con l'Udinese".

"Sono molto contento di ciò che la squadra è riuscita a fare - dice invece il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic -: ha gestito i momenti di difficoltà in maniera perfetta. Hanno giocato bene un po' tutti perché per fare risultato con il Napoli è necessario fare una grande partita sia come squadra che a livello individuale".