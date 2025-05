Antonio Conte: Partita Importante a Lecce, Ma Non la Più Importante dell'Anno

"Quella di domani è una partita importante per noi e per il Lecce, ma non è la più importante dell'anno. Mancano ancora quattro gare sia per noi che per loro". Antonio Conte conosce bene il valore del match di domani in Salento e sa anche che il ritorno nella sua città di origine non può non toccare le corde dei sentimenti.

"E' sempre una partita diversa dalle altre - ammette - Sono nato e diventato uomo a Lecce, sono leccese. I sentimenti che ho nei confronti di Lecce non me li potrà cambiare nessuno. Resterò sempre fedele a questa città. Anche se vivo a Torino ho casa a Lecce, ho mamma, papà. Nell'anno sabbatico ho vissuto tanto a Lecce, lì ho i miei amici. In quello stadio e in quella società sono cresciuto, prima di andare altrove".