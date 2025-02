Antonio Conte riflette sulla sconfitta del Napoli contro il Como

"È una battuta d'arresto che fa male per come è arrivata": così Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo la sconfitta contro il Como. "Il primo tempo mi era piaciuto molto, avevamo ripreso subito a fare la partita dopo l'autogol. C'è da interrogarci sul secondo tempo, dove abbiamo lasciato i propositi nello spogliatoio ed è entrata in campo un'altra squadra. Il Como aveva più fame e più voglia. A livello mentale abbiamo mostrato delle crepe, come successo nelle ultime tre partite in cui ci siamo fatti rimontare. C'è bisogno di fare un percorso e di dare il tempo di crescita non solo da un punto di vista tecnico e tattico, ma anche di mentalità."