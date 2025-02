Antonio Conte: "Soddisfatti del pareggio a Roma, siamo temuti"

"Ci sta pareggiare a Roma e ci sta vedere la loro soddisfazione nel pareggiare contro di noi, vuol dire che stiamo facendo qualcosa di importante, che siamo temuti". Lo ha detto Antonio Conte, tecnico del Napoli a Dazn. "Se mi avessero detto che avremmo fatto sette punti contro Atalanta, Juventus e Roma non avrei messo solo una firma, ma tante - ha aggiunto -. Al di là di questo e del pari i ragazzi stanno facendo qualcosa di strepitoso". E poi ancora: "Quando uno gioca forse non si rende conto, ho sentito Gianluca Mancini dire che hanno avuto tante occasioni, magari ha visto un'altra partita o entrato dopo". Infine una battuta sul mercato ancora aperto: "Crea instabilità e non vediamo l'ora che finisca".