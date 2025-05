Antonio Conte trionfa: guida Napoli al quarto scudetto e vince 'Coach of the Season'

"La stagione di Antonio Conte è stata straordinaria. Nel quarto scudetto della storia del Napoli ci sono tutta la grinta, la determinazione e la capacità di ottenere il massimo dalla sua squadra, autentici marchi di fabbrica del tecnico salentino, ma non solo, perché Conte ha saputo mantenere il gruppo concentrato e coeso anche nei momenti più difficili, attirando solo su di sé le critiche e la pressione dei media". Così l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato il successo di Conte, premiato ieri sera come 'Coach of the season'.

"L`insieme di queste caratteristiche, sommate al sudore e alla fatica degli allenamenti a Castel Volturno - prosegue De Siervo - hanno garantito un percorso in campionato di grande costanza, con un gioco solido e una delle migliori difese d'Europa. Al suo quinto titolo in Serie A con tre squadre diverse, Conte si conferma l'emblema dell'allenatore vincente, capace di imporsi ovunque col suo carattere e la forza delle sue idee. La scelta del club partenopeo di puntare su di lui per questa stagione è stata semplicemente illuminata".

De Siervo commenta anche l'assegnazione dei premi agli Mvp della stagione, "una delle più spettacolari ed entusiasmanti della storia della Serie A ma soprattutto del campionato più combattuto e incerto di tutto il panorama europeo". "Ringraziamo tutti i club, i tecnici e i calciatori che hanno reso possibile un'annata così straordinaria - prosegue - e in particolare i campioni ai quali abbiamo assegnato i premi di Mvp. Tra questi, merita una menzione particolare il Migliore in assoluto, Scott McTominay. Non solo le 12 reti segnate ma la costante presenza in tutte le fasi del gioco e la progressiva capacità di assumersi le responsabilità in campo tipica dei veri leader hanno fatto di McTominay l'emblema del Napoli campione d'Italia, rendendolo un idolo dello straordinario pubblico partenopeo".