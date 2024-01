Arbitri calcio, Sacchi designato per Roma-Verona, Doveri per Lecce-Juve Juan Luca Sacchi di Macerata sarà l'arbitro per la partita Roma-Verona, mentre Fabio Maresca di Napoli dirigerà Udinese-Milan. Daniele Doveri di Roma 1 arbitrerà Lecce-Juventus.