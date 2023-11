Arbitro Letexier per Real Madrid-Napoli, un francese campione

François Letexier, francese, è stato designato come arbitro per dirigere Real Madrid-Napoli, quinta partita del gruppo C della Champions League, in programma mercoledì alle 21. I connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni lo affiancheranno. Il Real è già qualificato per gli ottavi. La terna arbitrale per Benfica-Inter sarà composta dal lettone Andris Treimanis, coadiuvato da Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikovs. Real Sociedad e Inter sono già qualificate e si contenderanno il primo posto nel girone D.