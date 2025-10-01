Arena sceglie green media lab per raccontare propria identità

Arena, brand internazionale di riferimento nel mondo del nuoto e degli sport acquatici, annuncia l'avvio di una partnership con Green Media Lab per le attività di PR e ufficio stampa in Italia a partire da ottobre 2025. Green Media Lab, Società Benefit e B Corp certificata, metterà a disposizione la propria esperienza nel settore sportivo e nella comunicazione integrata per rafforzare l'identità di arena e sostenere la sua crescita, con particolare attenzione ai temi ESG e alla connessione con le community sportive e lifestyle.

Fondata nel 1973 con l'obiettivo di supportare gli atleti nel raggiungimento delle massime performance, Arena è diventata un punto di riferimento mondiale grazie a una costante ricerca di innovazione e alla qualità dei propri prodotti, scelti da professionisti e appassionati di tutte le età. La missione del brand è offrire soluzioni all'avanguardia che combinano performance, design e responsabilità, contribuendo a diffondere la cultura dello sport come strumento di benessere, inclusione e crescita personale.

Nel 2023 Arena ha trasformato la forma giuridica della sua casa madre in Italia in Società Benefit, integrando gli obiettivi aziendali con un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. Sempre nello stesso anno, in occasione del 50° anniversario, arena ha lanciato il Community Impact Plan, un'iniziativa articolata su tre pilastri — Protect Water, Love Water e Learn Water — che evidenzia l'impegno costante dell'azienda nella salvaguardia dell'ambiente, nella tutela delle comunità del nuoto e nella promozione di progetti educativi.

La collaborazione con Green Media Lab nasce dalla condivisione di valori comuni: l'attenzione al benessere delle persone e del pianeta, la passione per lo sport e la volontà di raccontare storie autentiche che ispirino nuove generazioni di atleti. arena, infatti, da sempre accompagna i nuotatori di ogni livello con prodotti innovativi e di alta qualità, mentre Green Media Lab porta avanti un percorso fondato su trasparenza, creatività e conoscenza profonda del settore sportivo.

La sinergia tra le due realtà punta a rafforzare il posizionamento di arena come brand leader nello sport, grazie a strategie di comunicazione mirate, relazioni con i media e attività di storytelling capaci di valorizzare tanto la tradizione quanto l'innovazione che caratterizzano l'azienda.