Armand Duplantis stabilisce un nuovo record mondiale nel salto con l'asta a Stoccolma

Ancora un primato del mondo, questa volta in casa, per Armand Duplantis. Lo svedese fenomeno del salto con l'asta ha valicato la misura di 6,28 nel corso della gara, vinta da lui, del meeting di Stoccolma, settima tappa della Diamond League. Per Duplantis è la 12/a volta che migliora questo record.

Nel corso della riunione di Stoccolma è stato stabilito anche un nuovo primato italiano, con la friulana Giada Carmassi che ha corso i 100 ostacoli in 12"69. Il precedente record, di 12"75, apparteneva a Luminosa Bogliolo che lo aveva stabilito l'1 agosto 2021 all'Olimpiade di Tokyo.