Armani: Italia col lutto contro Cipro a Eurobasket

La nazionale italiana di basket giocherà con il lutto al braccio contro Cipro, nella partita degli Europei al via oggi alle 17,30, in segno di lutto per la morte di Giorgio Armani. Lo annuncia all'ANSA il presidente della Fip, Gianni Petrucci.

"Interpretando il pensiero della federazione e della pallacanestro italiana, il presidente Fip condivide il cordoglio della famiglia Armani per la scomparsa del signor Giorgio". Si apre così una nota diffusa in seguito dalla Fip. "Ambasciatore nel mondo della moda e della cultura italiana, Giorgio Armani era molto legato al mondo dello sport e del basket in particolare: come patron dell'Olimpia ha riportato Milano ai vertici della pallacanestro italiana ed europea. Non solo: durante la presidenza Petrucci al Coni, e poi successivamente, è stato partner ufficiale delle delegazioni azzurre ai Giochi Olimpici che hanno indossato i suoi capi nelle sfilate di apertura delle Olimpiadi e nelle occasione ufficiali. Il forte legame con il basket - conclude la nota - è confermato anche dal fatto che lo staff tecnico della Nazionale impegnata nell'EuroBasket, veste Armani. Un rapporto di stima e di affetto che si è rinnovato nel tempo".