Arnaldi torna a Sanremo, il sogno è vincere lo slam

Sono felice di aver vinto per il mio Paese, è qualcosa di speciale. È il titolo più importante che ho ottenuto finora. I miei sogni nel cassetto sono quelli di vincere uno Slam e diventare il numero uno, anche se non mi piace parlare di obiettivi, ma preferisco vivere giorno per giorno, cercando sempre di migliorarmi. Lo ha detto all'Ansa Matteo Arnaldi, fresco vincitore della Coppa Davis, tornato a casa per un paio di giorni. Dal 2021 si allena al Tennis Club della Foce, assieme al team di insegnanti e preparatori atletici, tra cui il maestro Fabio Orengo. "Dopodomani partirò per l'Australia, per la preparazione invernale", ha aggiunto. Arnaldi è nato come giocatore alla Foce, dove ha praticato i primi due anni di scuola tennis, poi si è trasferito in un altro club della zona. "È tornato da noi - racconta Orengo - che era tra i primi novecentocinquanta-mille al mondo e cominciava a muovere i primi passi". Oggi è tra i più quotati.