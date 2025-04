Arsenal travolge Ipswich 4-0 e rimanda la festa del Liverpool in Premier League

L'Arsenal ha battuto l'Ipswich 4-0 rimandando così la possibile festa del Liverpool per la conquista del titolo di Premier League. La squadra di Mikel Arteta, reduce dall'impresa di aver eliminato il Real madrid dalla Champions League, ha ottenuto la sua prima vittoria in tre partite di campionato grazie alla doppietta di Trossard e alle reti di Martinelli e Nwaneri, decretando anche la quasi matematica retrocessione dei padroni di casa, che hanno giocato giocato più di metà partita in dieci uomini per una espulsione. L'Arsenal, secondo in classifica, è a 10 punti dalla capolista Liverpool, al quale bastano sei punti nelle restanti sei partite per essere incoronato campione d'Inghilterra per la ventesima volta. I Reds avrebbero potuto vincere il titolo a Leicester, nel match al via tra poco, se l'Arsenal avesse perso con l'Ipswich, ma il traguardi resta comunque a un passo.